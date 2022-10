Modena-Palermo, biglietti già in vendita: dove comprarli e costi per i tifosi rosanero

Modena-Palermo, sabato 29 ottobre, ore 14. Non c'è più tempo di pensare alla delusione del pareggio casalingo con il Cittadella: già incombe un'altra sfida delicata per i rosanero. Sabato pomeriggio i ragazzi di Corini incroceranno un'altra neo promossa che, tuttavia, sta facendo un campionato migliore dei rosanero.

La delusione del pubblico rosanero è tangibile ed è stata anche sonoramente testimoniata e manifestata al termine della gara contro i veneti. Tuttavia, nonostante il penultimo posto e un andamento tutt'altro che entusiasmante i rosanero allo stadio Braglia di Modena potrebbero avere accanto un buon numero di sostenitori.

L'impianto modenese è una struttura capace di ospitare più di 20.000 spettatori ed ha anche un ampio settore ospiti che può raccogliere più di 3000 fan della squadra avversari. Sembra però che non tutti i settori della zona riservata alla tifoseria ospite saranno aperti anche perché è difficile immaginare un esodo talmente ampio di tifosi palermitani.

Come informa il Modena calcio sono già in vendita i tagliandi per assistere al match di sabato pomeriggio, valido per l’undicesima giornata di andata del campionato di serie B. I biglietti sono acquistabili sul circuito Vivaticket fino a venerdì pomeriggio alle 19 anche presso i punti vendita presenti nel territorio della provincia di Palermo. Ogni tifoso rosanero potrà acquistare al massimo 4 biglietti del settore ospiti, al costo di 15 euro più i diritti di prevendita.

