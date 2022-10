Il Palermo a Modena con Stulac al posto di Gomes, Valente sostituirà Elia

Una vigilia di campionato delicata per il Palermo di Corini, pronto ad affrontare domani (29 ottobre) il Modena dell’esperto Tesser in un match da dentro o fuori.

I report settimanali hanno evidenziato che il Palermo che dovrà fare a meno dell’infortunato Elia, uscito anzitempo dalla sfida contro il Cittadella di domenica scorsa. Al Braglia di Modena saranno quasi duemila i tifosi che supporteranno un Palermo in piena crisi con soli 2 punti conquistati nelle ultime 5 giornate di Serie B.

Probabile ritorno al 4-3-3 per il mister lombardo. In porta nessun dubbio, partirà come sempre dal primo minuto Pigliacelli. In difesa è probabile che si torni allo schema centrale delle ultime partite con il tandem formato da Nedelcearu e Marconi. Sulle fasce spazio a Buttaro a destra e Mateju a sinistra.

Ancora out per infortunio Sala. A centrocampo la novità potrebbe essere quella di rivedere Stulac al posto di Claudio Gomes. Lo sloveno, dopo un inizio pieno di difficoltà, potrebbe quindi tornare tra i titolari. Per le due mezzali si va verso la riconferma di Segre e Broh. In seguito al brutto e preoccupante infortunio rimediato da Salvatore Elia contro il Cittadella, Corini dovrebbe affidarsi a Valente sull’out di destra.

Intoccabili Brunori e Di Mariano a completare il reparto offensivo. Dalla panchina Vido e Soleri pronti a subentrare.

Tra le file del Modena è probabile che si assisterà ad un solo cambio rispetto alla sfida persa contro il Pisa 4-2 di domenica scorsa. Tra i più in forma sicuramente Bonfanti, tornato al gol dopo un digiuno di oltre un mese. Il talento classe 2002 dovrebbe però partire dalla panchina dato il rientro di Diaw. Occhi puntati anche su Tremolada, numero 10 e fantasista dei Canarini. In difesa titolarissimo Pergreffi, capitano e anima del Modena già a quota 2 gol in questa stagione.

Queste le probabili formazioni:

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Armellino, Magnino, Gerli; Falcinelli, Tremolada; Diaw. Indisponibili: Poli, Panada, Battistella, Gargiulo.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi/Devetak, Mateju; Segre, Stulac/Gomes, Broh; Valente, Brunori, Di Mariano. Indisponibili: Sala, Elia.

