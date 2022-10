"Esodo" del Palermo a Modena, al Braglia previsti 1.300 tifosi rosanero

I tifosi del Palermo si preparano al grande esodo. A Modena, per l’11esima giornata di campionato, sono attesi circa 1300 tifosi palermitani. Al momento sono infatti già 1150 i biglietti venduti per il settore ospiti.

Una dimostrazione d’amore da parte dei supporter palermitani che, nonostante la situazione di classifica, si presenteranno in massa allo stadio Braglia. La locazione geografica, poi, gioca a favore dei moltissimi palermitani che vivono al Nord. Modena, è infatti un città facilmente raggiungibile da tantissime città del Nord Italia.

Basti pensare che da Milano ci sono circa due ore di treno, così come da Bergamo. Un’ora e mezza da Ferrara, Bologna e Parma. Due ore da Pisa e Firenze e 4 ore di macchina (per chi vuole “avventurarsi”), da Roma. Insomma un’occasione per i tanti tifosi del Palermo che non hanno la possibilità guardare le partire al Barbera.

