Obiettivo trattenere Brunori al Palermo: Castagnini avvia la trattativa col procuratore

Non sarà semplice trattenere Matteo Brunori a Palermo, ma Castagnini, sicuro ormai della permanenza in rosanero, è al lavoro per cercare di convincere il giocatore. Il direttore del Palermo non si era mosso nei giorni precedenti, non sapendo quale poteva essere il suo futuro. Ma adesso che lo scenario è quasi delineato, il dirigente ha iniziato i colloqui con l'agente dell'attaccante italo-brasiliano, Sandro Stemperini.

I due sono molto amici e parlano quotidianamente, anche per questioni relative all'altro calciatore che si trova sempre sotto la gestione dello stesso agente, Gregorio Luperini (per il quale non ci sono dubbi sulla permanenza in rosanero). Palermo non è la prima scelta per l'attaccante (al momento in vacanza in America), che di fronte ad una trattativa serrata con un club di Serie A, potrebbe anche decidere di lasciare il capoluogo siciliano.

Al momento, però, si parla solo di un forte interesse del Cagliari e di un sondaggio da parte della Cremonese. Non si può parlare nè di scatto decisivo nè di trattative ben avviate con altri club, con i quali comunque i dirigenti della Juventus stanno "chiacchierando".

Richieste di informazioni, sondaggi, interessamenti concreti, nulla di più. Di certo c'è che Castagnini non è uno sprovveduto e non sta con le mani in mano. I dialoghi con il procuratore sono costanti, così come quelli con il direttore del club bianconero Federico Cherubini. I due sono legati da un ottimo rapporto e questo potrebbe essere un fattore importante a fini della trattativa.

Al momento aleggia la sensazione (ma tale rimane) che Brunori possa cedere soltanto di fronte ad un club di Serie A. In caso contrario, la Serie B con i rosanero sarebbe gradita, soprattutto perché è in arrivo un progetto importante che alletterebbe e non poco l'attaccante autore di 22 reti nell'anno solare.

City Group, sborserebbe 5 milioni di euro per il bomber che è stato tra gli artefici principali della promozione. Anche subito, dimostrando come forse, il Palermo, valga più degli altri membri della famiglia della Holding.

Il mercato del club rosanero non è ancora decollato, ma lo farà non appena si saranno insediati gli uomini di Mansur al timone.

© Riproduzione riservata