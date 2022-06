Per Andrea Accardi pronto il rinnovo con il Palermo

Andrea Accardi va verso il rinnovo con il Palermo. Il difensore nato nel capoluogo è un'autentica bandiera del club e presto si tratterà per il prolungamento del legame contrattuale. Si aspetta, ovviamente, l'insediamento ufficiale di City Group.

Cosa che potrebbe sbloccare non solo la trattativa per il difensore 26enne, ma anche quella per gli altri 7 calciatori in scadenza di contratto. Intanto la certezza in questo momento è che sia la società che il giocatore, vogliono continuare insieme anche in Serie B.

E quando il Palermo entrerà nella galassia City, tutto verrà più facile. L'accordo, non c'è ancora, ma si troverà senza alcun dubbio. Chi probabilmente lascerà la Sicilia è invece Alberto Pelagotti, che non verrà riconfermato. Il suo contratto scadrà a giugno è non dovrebbe essere rinnovato.

Con la conferma di Castagnini, più facile dovrebbe essere la permanenza di Lancini, che tanto lo volle dopo il fallimento per ripartire dalla Serie D con un centrale solido e di esperienza. L'agente di Marconi ha invece più volte dichiarato che la priorità va data al Palermo ma sul giocatore c'è l'interesse di molti club di Serie B e C.

Odjer, che ha già disputato la serie cadetta con il Trapani e la Salernitana, potrebbe restare ma anche su di lui ci sono i fari puntati di alcune squadre. Valente, pupillo di Baldini (pronto alla riconferma) dovrebbe restare. L'esterno offensivo non ha mai giocato la Serie B ma per l'allenatore di Massa è un giocatore importante da cui ripartire.

La situazione rinnovi è ingarbugliata al momento, ma Castagnini sa già che rimarrà al suo posto è sta iniziando a muoversi in tal senso. Dopo l'annuncio della City Football Group, il primo regalo sarà il rinnovo di Andrea Accardi.

