Castagnini sarà ancora il direttore sportivo del Palermo: arriva l'annuncio del club

Renzo Castagnini sarà il direttore sportivo del Palermo anche nella prossima stagione. Un annuncio che fa da preludio alla permanenza dell'allenatore Silvio Baldini, che aveva posto proprio il rinnovo contrattuale del dirigente e «amico», come condizione principe per restare in sella.

Il rinnovo era nell'aria e adesso è anche ufficiale, come comunicato dal club di viale del Fante. Questa la nota ufficiale: «Il Palermo comunica che Renzo Castagnini sarà il direttore sportivo della prima squadra anche per la stagione 2022-23. Al termine del triennio sportivo, con due promozioni in tre stagioni, il club ha deciso di rinnovare la fiducia al suo direttore con l’augurio di continuare il percorso di valore dimostrato negli ultimi anni, verso nuovi e sempre più esaltanti successi. A Renzo, un grande in bocca al lupo per la nuova stagione in Serie B da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

Tra i colpi migliori del direttore sportivo rosanero ci sono Lorenzo Lucca, arrivato nel gennaio 2020 e ceduto a titolo definitivo per 2 milioni di euro più bonus al Pisa la scorsa estate, e Matteo Brunori, in prestito dalla Juventus. Poi i vari De Rose, Dall'Oglio e giovani di prospettiva come Buttaro. Adesso i tifosi si augurano che il prossimo colpo del diesse sia la riconferma dell'attaccante italo-brasiliano al Palermo. Nel frattempo, il sodalizio continuerà ancora.

© Riproduzione riservata