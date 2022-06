Palermo, riscattato Soleri dal Padova: ora è definitivamente un giocatore rosanero

Il Palermo si gode la promozione in Serie B e lavora sul mercato. Dopo i rinnovi automatici di Dall'Oglio, Fella e De Rose (scattati dopo il salto di categoria), arriva anche l'acquisto a titolo definitivo di Edoardo Soleri.

Il 24enne nato a Roma era arrivato la scorsa estate dal Padova con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'opzione per il rinnovo è stata esercitata dal club di viale del Fante, che punterà dunque ancora sul giovane attaccante per la prossima stagione.

Ad annunciarlo, la stessa società attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali: "Il Palermo ha esercitato il diritto di opzione su Edoardo Soleri. Il giocatore era infatti arrivato in rosanero con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del Palermo e si appresta dunque a passare in rosanero a titolo definitivo dal Padova".

Soleri è stato autore di un campionato importante: 42 le presenze stagionali di cui 8 ai playoff. Dodici le reti siglate, tutte da subentrato. Un vero e proprio uomo che spacca le partite e le decide quando gli avversari sentono la fatica. Indimenticabile, poi, il gol da centrocampo segnato contro il Picerno, al Barbera. Fu la rete del 4-0 definitivo. La storia, adesso, può continuare.

In questi giorni è previsto anche un incontro fra il club rosanero e la Juventus per discutere del futuro di Matteo Brunori, di proprietà bianconera a segno 29 volte con il Palermo in questa stagione.

