Serie B, calendari ai primi di luglio: entro oggi l'iscrizione del Palermo

È vero, il campionato è finito da poco. De Rose che alza la coppa al cielo è ancora un ricordo vivo negli occhi e nel cuore dei tifosi, ma il tempo scorre e bisogna guardare al futuro.

Tra meno di due mesi inizierà la prossima stagione di Serie B e i supporters rosanero aspettano con ansia il calendario. Quello di Serie A, verrà svelato il 24 giugno e lo scorso anno, gli accoppiamenti del torneo cadetto vennero sorteggiati esattamente 10 giorni dopo. Che si possa ripetere lo stesso scenario anche quest'anno? Ovviamente, sarà una stagione particolare, con i due primi campionati del nostro calcio che si fermeranno da novembre fino a gennaio per dare spazio ai Mondiali in Qatar, che si giocheranno tra novembre e dicembre 2022 e che non vedranno protagonista l'Italia, eliminata ai playoff dalla Macedonia del Nord di Trajkovski.

Di norma, i calendari verrebbero sorteggiati a luglio, anche quello della Serie A, ma quest'anno per questioni logistiche la Lega ha deciso di anticipare i tempi, anche, come detto, in previsione dei prossimi Mondiali. La possibile data per i sorteggi del calendario di Serie B, potrebbe essere quella del 4 luglio, esattamente 10 giorni dopo quelli del massimo campionato. Si tratta di un'ipotesi, al momento. Anche perché la Lega ad oggi non ha comunicato nulla. Ma l'attesa potrebbe non essere così snervante.

Una cosa è certa: il 13 agosto si scenderà in campo per l'inizio di un nuovo viaggio. Un viaggio che a Palermo inizierà con City Football Group al timone. Da capire, quale sarà il primo avversario, in una Serie B che si prospetta infernale per il livello delle squadre e per il grande blasone di alcuni club. Intanto, oggi alle 23:59 scadrà il termine ultimo per presentare la documentazione necessaria all'iscrizione del prossimo campionato.

