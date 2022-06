Brunori e Soleri, futuro in bilico: il Palermo prova a tenerseli

Una coppia in cerca di... riscatto. Non in campo, ma sul mercato. Perché Brunori e Soleri, di motivi per riscattarsi, non ne hanno più. Hanno dimostrato a Palermo di che pasta sono fatti, i due bomber che hanno contribuito a suon di gol nella scalata verso la Serie B. Entrambi, però, sono arrivati in Sicilia in prestito e adesso, con una preparazione estiva quasi alle porte, si fa sempre più pressante l’urgenza di tenerli in squadra. Per uno c’è una clausola già fissata, per l’altro no, ma si può già iniziare a pensare alle trattative. Anche se le sirene di altri club si fanno insistenti e il rischio di trovarsi invischiati in un’asta è alto. Nel Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Benedetto Giardina

