Entusiasmo alle stelle: il pullman del Palermo scortato dai tifosi dall'albergo fino al campo

Scortato dall’Hotel Casena dei Colli nella zona di San Lorenzo, a Palermo, fino al campo di allenamento a Boccadifalco da una ventina di ciclomotori guidati da ultrà con i rispettivi passeggeri che tenevano in mano altrettante bandiere. Lo ha fatto così il pullman del Palermo il tragitto dalla sede del ritiro fino al campo per il primo allenamento in città, fra l’entusiasmo dei tifosi rosanero che hanno dato il bentornato alla squadra, che ha centrato la promozione in serie B un mese fa.

La squadra è stata preceduta lungo il tragitto da una scorta particolare, che ha percorso viale Regione Siciliana e ha trovato in via Pitrè altri tifosi schierati sul marciapiede, in una sorta di picchetto d’onore con bandieroni e fumogeni. Poi, all’arrivo al «Tenente Onorato», cori, striscioni («Continuiamo a lottare») ed entusiasmo alle stelle con un centinaio di tifosi riuniti per salutare i propri beniamini. Nel frattempo è stata ufficializzata la data della prima amichevole lontano dalla Sicilia: il Palermo giocherà a Rovetta, vicino a Bergamo, il 21 luglio contro il Pisa, formazione che i rosanero ritroveranno poi nel campionato di Serie B. Ancora da definire l’orario.

Stamattina i rosanero hanno eseguito una riattivazione muscolare in piscina, mentre nel pomeriggio hanno svolto un allenamento al "Tenente Onorato" di Boccadifalco, effettuando esercitazioni atletiche, navette e partite a tema. La preparazione proseguirà domani con una doppia seduta.

