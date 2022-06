Accardi e il sogno di restare a Palermo: il futuro legato alla nuova società rosanero

Prima si deve chiudere con City Group, poi il nuovo Palermo dovrà occuparsi dei rinnovi. È questa la ricetta da seguire nei prossimi giorni. Ecco perché, al momento, il silenzio che incombe sui prolungamenti dei contratti in scadenza di alcuni calciatori, non può e non deve preoccupare i tifosi.

Tra 12 giorni circa, e cioè quando potrebbe arrivare il closing con la cordata araba che detiene le quote del Manchester City, il futuro di alcuni elementi della rosa potrebbe essere più chiaro. Come quello del vicecapitano Andrea Accardi, al momento a Dubai, in vacanza, con la sua ragazza.

Il difensore palermitano ha dovuto fare i conti, in questa stagione, con diversi infortuni che gli hanno impedito di avere continuità. E quando sembrava che l'avesse ritrovata, proprio ai nastri di partenza dei playoff, un altro problema al ginocchio (dopo quello avuto già nella prima parte di stagione) lo ha costretto a rimanere ai box fino alla fine della post-season.

Il suo entourage, avrà un dialogo con chi di competenza (Castagnini?) una volta che i rosanero saranno entrati ufficialmente nella galassia City. Solo allora, si potrà imbastire una trattativa. Discorso uguale si potrebbe fare per tutti gli altri calciatori che il 1° luglio saranno ufficialmente svincolati: Marconi, Pelagotti (il suo futuro è altrove con ogni probabilità), Odjer, Lancini, Valente e Floriano.

Accardi, ovviamente, vuole restare a Palermo. E non potrebbe essere altrimenti per uno che, come lui, coi colori rosanero addosso ci è cresciuto e ci è rimasto anche ripartendo dalle ceneri, dopo il fallimento del 2018.

Le cose, si fanno ovviamente in due. Per adesso tutto tace, sia col Palermo sia con qualsiasi altra squadra. Il problema al ginocchio non è nel frattempo del tutto smaltito e il ragazzo dovrà ancora effettuare dei controlli nei prossimi giorni (all'inizio della prossima settimana). Non c'è dubbio che ai nastri di partenza del nuovo campionato, Andrea Accardi sarà recuperato. Si augurano i tifosi, per contribuire ancora alla causa rosanero.

