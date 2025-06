L'inchiesta sui contributi dell'Ars, si è dimessa Sabrina De Capitani la portavoce di Galvagno: «Sono distrutta»

Si è dimessa dall’incarico Sabrina De Capitani, portavoce del presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, indagata nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Palermo sui contributi per eventi culturali a fondazioni ed enti, in cambio di incarichi e consulenze.

Nello stesso procedimento sono indagati, per corruzione, lo stesso presidente Galvagno, l’assessore regionale allo Sport, Elvira Amata, la presidente della Fondazione Dragotto Caterina "Marcella» Cannariato, l’imprenditore Nuccio La Ferlita e Marianna Amato, dipendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana.

Il commento

«Sono devastata, soffro per come mi stanno descrivendo», ha detto la ex portavoce di Gaetano Galvagno. Che domani riferirà al Parlamento regionale rispetto all’inchiesta della Procura di Palermo che lo ha iscritto nel registro degli indagati per corruzione e peculato per due finanziamenti pubblici ad altrettante società in cambio di presunte regalie e per l’uso irregolare dell’auto blu. Galvagno aveva previsto affrontare la vicenda in aula l’8 luglio ma ha deciso di anticipare i tempi a domani, la seduta è prevista alle 14.