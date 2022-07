I tifosi, Brunori e la nuova società. Soleri: "Palermo una realtà incredibile: orgoglioso di restare"

Protagonista anche lui della promozione in Serie B, l’attaccante Edoardo Soleri, riscattato dal Palermo da poche settimane, ha parlato oggi in conferenza stampa circa gli obiettivi e le sensazioni della prossima stagione.

"Sono contento perché sono riuscito ad avere continuità e rimanere qui a Palermo con gli stessi compagni e lo stesso mister. Dal punto di vista personale anche di migliorare più dello scorso anno. Mi fa piacere segnare subentrando, ancora non mi sono dato una spiegazione. Prima giocavo in un ruolo non mio ma adesso mi sono abituato e mi trovo bene. Mi sento più una punta o magari giocare anche vicino alla punta o esterno. Posso fare tutti i ruoli che il mister vuole, mi adatto a ciò che mi chiede".

"Se sono un esempio per mister Baldini? Io cerco di essere sempre me stesso ha detto ai giornalisti -. Il mister tiene in me e cerco di allenarmi al massimo e di rispondere presente quando vengo chiamato. Con Felici e Silipo c'è una bella amicizia, probabilmente perché siamo tutti romani. Dico sempre loro di allenarsi molto perché l'occasione arriva e devono sfruttarla. Andrea in particolare, ultimamente ha fatto molto bene".

Sui due gol candidati a "best gol"

Gol pesanti ma anche spettacolari. "Sono felice perché i gol sono tutti belli, ma farli così è ancora meglio. Il migliore? Forse quello con l'Entella ha un significato importante. È stato un momento bellissimo, c'era un po' di sconforto ma i tifosi ci credevano e anche noi. Al gol ho sentito un'esplosione di emozioni. È stato bellissimo e credo di potere dire che i playoff siano stati momenti più belli della nostra vita, sia in campo che anche fuori".

Soleri ha parlato anche della sana competizione sportiva con Brunori: "Quando vinci il gruppo è importante, ci sentiamo spesso nel gruppo che abbiamo, soprattutto in questo tempo dove ci sono molti messaggi. Brunori è stato il nostro capocannoniere e ci ha aiutato molto. La concorrenza con lui può solo farmi bene, ma possiamo anche giocate insieme e lo abbiamo dimostrato. Siamo felici se dovesse rimanere".

I tifosi e Baldini

"I tifosi sono importanti e fanno capire quanto sia per loro fondamentale la squadra della città. Non ci manca il loro appoggio fin dai playoff. Ieri ci hanno fatto vedere ancora una volta cos'è Palermo per i palermitani. Noi crediamo in noi e in quello che ci dice il mister. Non è facile ma sono sicuro che attraverso il lavoro quotidiano possiamo fare bene. Dobbiamo sognare di raggiungerla, la massima Serie. Io spero che si possa raggiungere, lo meritiamo noi ed il Palermo, la città, in generale. Se abbiamo paura? No".

Sulla nuova società

"Essere stati acquistati da loro è importanti. È un’opportunità incredibile, soprattutto il poter andare a Manchester, allenarsi e confrontarsi li è incredibile. Non è per tutti e sicuramente ancora dobbiamo abituarci, dobbiamo iniziare a capire cosa significa. Siamo tutti felicissimi per questa possibilità. È una delle proprietà più forti in Europa e siamo orgogliosi".

