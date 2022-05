Virtus Entella, tutto sulla prossima avversaria del Palermo: stadio, giocatori e curiosità

Il sorteggio ha dato il suo responso: i rosanero, al secondo turno dei playoff nazionali, affronteranno la Virtus Entella, storica società calcistica italiana di Chiavari, comune della città di Genova con 27.257 abitanti. La partita di andata si giocherà giorno 17 maggio (martedì) a Chiavari, mentre il ritorno giorno 21 (sabato) al Renzo Barbera (orari ancora da stabilire).

L’Entella è arrivata quarta nella regular season del girone B, collezionando 65 punti e siglando 62 reti, terzo miglior attacco del girone B.

Ieri i biancocelesti, hanno sconfitto il Foggia di Zeman 2-1, ribaltando così il risultato d’andata, dove avevano perso di misura in Puglia. Ma il merito più grande della squadra di Gennaro Volpe è stato sicuramente quello di non disunirsi e rimanere compatta, gestire perfettamente una inferiorità numerica subita dopo pochi minuti.

Lo stadio comunale di Chiavari, costruito nei primi anni ’30 ed inaugurato nel 1933 in occasione della partita con l’Albenga, presenta un terreno in erba sintetica ed è composto da 4 settori: Tribuna, Distinti, Gradinata Nord (Ospiti) e Gradinata Sud (Locali). I posti a sedere in totale sono 5.535 e 1.700 (non coperti) per il settore ospiti. Lo stadio Comunale non è distante dalla stazione ferroviaria di Chiavari, che si trova a circa 1.500 metri e l’aeroporto più prossimo è quello di Genova, distante 50 km e collegato a Chiavari da tratta autostradale e ferroviaria.

I liguri hanno giocato due partite in più rispetto ai rosanero. Il Palermo ha avuto il miglior attacco del Girone C con 64 marcature, la Virtus Entella è andata molto vicina ma la difesa dei rosanero si è rivelata maggiormente solida, con 33 reti subite contro le 40 dei ragazzi allenati da Gennaro Volpe.

L’ultimo precedente tra le due compagini risale al 29 marzo del 2018 quando, entrambe le squadre, militavano in Serie B. Fu il Palermo a spuntarla per 1-2. Il match contro i liguri. Tra le due compagini diversi incroci tra i giocatori, dal bomber Brunori a Silvestre. Quest’ultimo arrivò a Palermo nell’estate del 2011 quando la società riuscì a raggiungere l’accordo con il Catania. A quella positiva stagione in rosanero seguì la chiamata dell’Inter la stagione seguente. Poi una lenta involuzione.

Ma, soprattutto, un match particolare per il bomber rosanero Matteo Brunori che ritornerà al Comunale di Chiavari dopo una stagione. Lo scorso anno Brunori giocò per la squadra ligure, in prestito dalla Juventus U23. Ma con l’Entella la sua stagione fu altamente negativa. Solo 3 reti realizzate in 31 partite giocate.

