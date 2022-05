Playoff di Serie C, tutti i risultati e le 4 possibili avversarie del Palermo

I playoff di Serie C hanno regalato, in generale, grande spettacolo. Il Palermo, con sofferenza, accede al secondo turno dei playoff nazionali. Il gol di Litteri aveva acceso le speranze della Triestina, quello di Luperini, al minuto 96', le ha spente definitivamente.

Guardando agli altri campi, c'è stato qualche colpaccio in trasferta.

Ecco di seguito i risultati delle gare di ritorno del secondo turno degli spareggi promozione: Cesena-Monopoli 0-2, Virtus Entella-Foggia 2-1, Ferlpisalò-Pescara 2-1, Renate-Juventus 0-1, Palermo-Triestina 1-1.

Alla luce dei risultati maturati, passano al turno successivo: Virtus Entella, Monopoli, Juventus e Feralpisaló. Una tra queste, affronterà proprio la squadra di Baldini ai quarti di finale. Al secondo turno dei playoff nazionali entreranno anche le secondo classificate dei tre gironi della Lega Pro: Catanzaro, Padova e Reggiana.

L'accoppiamento non prevederà però, per i rosanero, la sfida con nessuna delle tre, in virtù della "targa" di migliore terza della Serie C, che farà giocare ancora i siciliani come testa di serie.

Oggi, alle 9.30, il sorteggio, dal quale uscirà il nome del prossimo avversario.

© Riproduzione riservata