Un giorno a Palermo per l'ex Gilardino, Mirri: «Un vecchio amico è venuto a trovarci»

Campione del mondo con la nazionale nel 2006 ed ex rosanero, Alberto Gilardino è tornato oggi allo stadio Renzo Barbera.

L’ex bomber fu protagonista con i colori rosanero nella sua unica stagione in Sicilia, quella 2015/2016, siglando 10 reti in 33 presenze. I gol dell’ex bomber furono fondamentali quell’anno per la salvezza del Palermo. Dopo questa breve ma emozionante stagione in rosanero, Gilardino ha proseguito la sua carriera all’Empoli, Pescara e Spezia. L’ex campione del mondo rosanero ha poi appeso gli scarpini al chiodo a 36 anni.

Oggi, in occasione della sua visita al «Renzo Barbera», ha voluto fare un salto anche al Palermo Museum, in compagnia del presidente rosanero Dario Mirri. «Un altro vecchio amico che è venuto a trovarci al Palermo Museum».

