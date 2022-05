Virtus Entella-Palermo, via alla vendita dei biglietti: ecco i prezzi per i tifosi rosanero

Un'altra trasferta piuttosto complicata per i tifosi rosanero che vogliono seguire la squadra partendo da Palermo. L’esodo è complesso, e questa volta tocca il nord ovest dell'Italia, ovvero la Liguria, meta più facilmente raggiungibile dai tanti palermitani che vivono e lavorano da quelle parti.

I tifosi che vivono in Lombardia, in Piemonte, in Toscana o nella stessa Liguria sicuramente saranno agevolati rispetto a chi invece abita in Veneto o in Friuli e che al contrario hanno potuto agevolmente raggiungere Trieste. Oggi è partita la vendita dei biglietti per il settore ospiti, una parte di stadio abbastanza ampia da destinare alla tifoseria ospite.

La domanda è se i fans rosanero saranno più o meno gli stessi che hanno seguito la squadra di Baldini fino a Trieste. Le condizioni sono diverse, soprattutto perché non si gioca di domenica ma la partita è in programma martedì alle ore 20:30, giornata lavorativa così come l'indomani. Ma a volte la passione dei tifosi rosanero non conosce ostacoli.

Virtus Entella-Palermo, via alla vendita dei biglietti

I biglietti d’accesso possono essere acquistati online sul sito ufficiale dell’Entella, all’Entella Point (sabato 12.00-19.00, domenica e lunedì 9.00 -12.30 | 15.00-19.00, martedì 9.00-18.00), nelle ricevitorie Etes autorizzate e alla biglietteria dello stadio il giorno della partita (18.15-21.15).

I tagliandi del settore ospiti sono in vendita sul sito ww.etes.it fino alle ore 19.00 di lunedì 16 maggio.

SETTORE OSPITI

Intero 10,50 €

Ridotto 7 €

Per il settore ospiti al momento sono destinati 1700 posti non coperti.

Come raggiungere lo stadio comunale di Chiavari?

Lo stadio è raggiungibile in auto percorrendo l’autostrada A12 Genova-Livorno-Rosignano Marittimo, e prendendo l’uscita Lavagna; la distanza dell’impianto dal casello autostradale è di circa 1 km. Per chi volesse recarsi in treno, il comunale non è distante dalla stazione ferroviaria di Chiavari, che si trova a circa 1500 metri. Per gli spostamenti in aereo l’aeroporto più vicino è quello di Genova – Sestri, distante 50 km e collegato a Chiavari da tratta autostradale (autostrade A10, A7 e A12) e ferroviaria (attraverso la Stazione di Genova Piazza Principe, raggiungibile dall’aeroporto con un bus navetta).

© Riproduzione riservata