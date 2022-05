Playoff, la prossima avversaria del Palermo è la Virtus Entella: ritorno il 21 maggio al Barbera

Il sorteggio ha deciso che sarà Virtus Entella-Palermo al secondo turno nazionale dei playoff. Virtus Entella, Monopoli, Juventus Under 23 e Feralpisalò. Erano queste le 4 squadre che il Palermo poteva incontrare, dopo aver passato con fatica il turno di ieri ai danni della Triestina.

L'andata si disputerà in Liguria a Chiavari martedì 17 maggio, il ritorno al "Barbera" sabato 21 maggio. Ancora da definire gli orari. La squadra allenata da Baldini, ancora una volta testa di serie perchè migliore terza della Lega Pro, avrà il vantaggio di giocare il secondo atto della sfida davanti ai propri tifosi e di accedere alle Final Four con due risultati su tre a disposizione al termine della doppia sfida.

Le altre squadre testa di serie (insieme al Palermo) saranno Padova, Reggiana e Catanzaro, ossia le seconde classificate rispettivamente dei gironi A, B e C. Anche loro, come i siciliani, giocheranno l'andata in trasferta e il ritorno in casa, con tutti i vantaggi che ne conseguono ( due risultati su tre per volare alle semifinali).

Le altre sfide decretate dal sorteggio sono: Monopoli-Catanzaro, Juventus Under 23- Padova e Feralpisalò-Reggiana.

