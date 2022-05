Accardi non è ancora pronto, il Palermo sul campo dell'Entella confermerà Buttaro

L'allenatore del Palermo Silvio Baldini non è sicuro di potere recuperare Accardi per la prima delle due sfide con la Virtus Entella, valida per i quarti di finale dei playoff di Serie C. Il difensore palermitano, che ancora non è tornato ad allenarsi con il gruppo, partirà quasi certamente per la Liguria, ma un suo impiego al momento sembra un’ipotesi lontana.

La posizione di destra della linea difensiva sarà quasi certamente affidata a Buttaro, che ha già sostituito Accardi giovedì, nella gara di ritorno al Renzo Barbera contro la Triestina, e che sembra venire prima di Doda nella lista delle preferenze di Silvio Baldini. La giornata di domani, lunedì 16 maggio, dovrebbe comunque diradare le nubi e indirizzare l’allenatore del Palermo verso le scelte definitive dell’undici da schierare al Comunale di Chiavari.

Sull’altra fascia l’allenatore sembra intenzionato a confermare la fiducia in Crivello, anche lui schierato nella sfida di ritorno con la Triestina. Lancini e Marconi centrali di difesa, poi, dovrebbero essere sicuri del posto.

A centrocampo c’è da decidere chi prenderà il posto dello squalificato De Rose. Odjer sembra il favorito, tanto che Baldini lo ha provato al fianco di Dall’Oglio, mantenendo il modulo con i tre trequartisti (4-2-3-1) e quindi con Luperini in posizione più avanzata. Damiani comunque resta un’opzione sempre valida, anche a gara iniziata.

In avanti Valente e Floriano dovrebbero essere sicuri di giocare esterni, a supporto del bomber Brunori. Ancora in panchina Soleri, pronto comunque a rendersi utile come spesso è successo in questo campionato.

© Riproduzione riservata