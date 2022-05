Dopo 4 anni il Palermo torna in Coppa Italia, ecco perchè

Il Palermo parteciperà alla prossima Coppa Italia a prescindere dall'esito dei playoff. I rosanero, potranno così "festeggiare" un ritorno nel calcio che conta dopo 4 anni dall'ultima volta. Era infatti il 18 agosto del 2018 quando la sconfitta contro il Cagliari per 2-1, alla Sardegna Arena (doppietta di Pavoletti e Nestorovski per il Palermo), segnò l'ultimo atto nella competizione.

Ma come mai la squadra allenata da Baldini parteciperà alla Coppa Italia? Il nuovo regolamento prevede che le squadre di Serie C a prendere parte alla competizione siano le vincitrici dei tre rispettivi gironi, quindi Sudtirol, Modena e Bari, e la squadra che trionfa al termine dei playoff. Queste, però,, prima di affrontare team più blasonati, dovranno affrontare le seconde dei propri gironi: Padova, Reggiana e Catanzaro. A queste, va aggiunta la vincitrice della Coppa Italia Serie C. Quest'ultima, però, è proprio il Padova, che è anche arrivato secondo nel Girone A di Serie C.

Dunque, la Lega ha deciso di inserire negli 8 slot anche la migliore terza della Lega Pro: proprio il Palermo di Silvio Baldini, che ha chiuso la stagione con 66 punti conquistati.

I rosanero, appresa la notizia col sorriso, hanno nel frattempo ripreso ad allenarsi in vista del match contro la Virtus Entella di martedì, valevole per l'andata del secondo turno dei playoff Nazionali (quarti di finale).

© Riproduzione riservata