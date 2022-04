Palermo verso i playoff, tutti i giocatori a disposizione di Baldini: rientra anche l'allarme Covid

Anche l'ultimo giocatore positivo al Covid-19 si è negativizzato. Adesso, Baldini, ha tutti gli effettivi in rosa in vista dei playoff.

É stato il Palermo ad informare tramite un comunicato diramato sul sito ufficiale: «Dopo l'ultimo tampone di controllo, anche il secondo calciatore risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi si è ora negativizzato e ha dunque potuto riaggregarsi al gruppo».

Buone notizie, dunque in vista degli spareggi promozione. «Tutti i giocatori in rosa sono a disposizione di mister Baldini», ha concluso il club nella nota. Anche Marconi, uscito malconcio dalla sfida contro il Bari, ha pienamente recuperato dalla botta al ginocchio destro. Per il Palermo non poteva esserci notizia migliore. Avere infatti tutti i calciatori a disposizione potrebbe valere la marcia in più per i rosanero, che hanno chiuso la stagione regolare con 4 vittorie di fila e si candidano ad essere tra le pretendenti al sogno finale, chiamato Serie B.

Ma da dove è partita la svolta? Lo sfogo di Baldini dopo il pareggio di Potenza (2-2), in cui l'allenatore di Massa Carrara rimproverava ad alcuni calciatori della rosa di non "sentire" addosso il peso della maglia, é stata una delle due tappe che hanno portato Valente e compagni ad essere la migliore terza della Lega Pro, con tutti i benefici che ne derivano. L'altro snodo cruciale è di natura scaramantica e fatale: l'approdo di Nardini (vice di Baldini) in panchina causa positività al Covid dell'ex Empoli. Da lì in poi, solo vittorie contro Taranto e Picerno, entrambe in casa. E con il ritorno di Baldini in panchina, altrettante vittorie, quelle ormai note a tutti e che non vale la pena di sottolineare ancora.

Eppure, dopo Potenza, era arrivata l'illusione Pagani. Anche contro gli azzurrostellati, infatti, è arrivato un pareggio per 2-2 (da 0-2 per i rosanero) e l'illusione di un ammonimento (quello di Baldini) che sembrava non aver raccolto i frutti sperati. E invece la frittata si è completamente ribaltata.

