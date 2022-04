Play off, Palermo testa di serie: ecco tutte le date delle partite del Palermo

Al San Nicola i rosanero non potevano fare meglio o di più. Il terzo posto ottenuto a Bari permette infatti al Palermo di evitare - in ottica play off - i due turni di girone. Non solo, dopo i verdetti di ieri pomeriggio, e le classifiche finali di tutti i gironi i ragazzi di mister Baldini si sono classificati come miglior terza. Un vantaggio importante anche nell’eventuale accesso ai cosiddetti quarti di finale.

In virtù di questo, il Palermo inizierà i suoi spareggi promozione direttamente al primo turno nazionale, con partite di andata e ritorno: l’8 maggio la gara di andata e il 12 maggio la gara di ritorno al Barbera, come prevede il regolamento di Lega.

I rosanero, in quanto testa di serie, avranno il notevole vantaggio di passare il turno in caso di parità di gol nelle due partite disputate.

Inoltre, grazie ai punti conquistati e al coefficiente introdotto per pareggiare il numero di partite disputate da tutte le squadre di tutti i gironi, in seguito all’esclusione del Catania, in caso di vittoria, la squadra di Baldini sarà testa di serie anche nel secondo turno nazionale con tutti i vantaggi relativi cioè gara di ritorno in casa e passare il turno in caso di parità di gol.

Ecco il calendario playoff, che, in generale, avranno inizio giorno 1 maggio per le gare secche di girone.

CALENDARIO FASE PLAY-OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica domenica 1 maggio

2° Turno – Gara unica mercoledì 4 maggio

FASE PLAY-OFF NAZIONALE

1° Turno – Andata, domenica 8 maggio (giocherà il Palermo)

1° Turno – Ritorno, giovedì 12 maggio (ritorno dei rosanero al Barbera)

2° Turno – Andata, martedì 17 maggio

2° Turno – Ritorno, sabato 21 maggio

SEMIFINALI

Gara di andata, mercoledì 25 maggio

Gara di ritorno, domenica 29 maggio

FINALE

Gara di andata, domenica 5 giugno

Gara di ritorno, domenica 12 giugno

Secondo regolamento di Lega Pro il primo turno della fase play-off Nazionale, quando è di scena il Palermo, si articola in 5 incontri con gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti tra le 10 squadre qualificate: che prevedranno come testa di serie le 5 squadre di seguito indicate:

a) le 3 squadre classificate al terzo posto di ciascun girone nella regular season;

b) la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C, ovvero la squadra che ad essa subentra.

c) la squadra che, tra le 6 vincitrici dei Play-Off del Girone, risulterà meglio classificata.

Le altre 5 squadre saranno accoppiate alle 5 testa di serie mediante sorteggio. Le squadre testa di serie disputeranno la gara di ritorno in casa. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al secondo turno della fase Play-Off Nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al secondo turno della fase play-off Nazionale la squadra testa di serie.

Il primo turno di girone che inizierà il 1° maggio, elaborato dopo la conclusione di tutti i gironi, prevede questi incontri da cui sicuramente uscirà l’avversaria del Palermo (aggiungendo ovviamente Triestina, Entella ed Avellino che entrano nel secondo turno di girone):

Lecco-Pro Patria

Pro Vercelli-Pergolettese

Juventus U23-Piacenza

Pescara-Carrarese

Ancona-Olbia

Gubbio-Lucchese

Monopoli-Picerno

Francavilla-Monterosi

Foggia-Turris

