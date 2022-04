Da playoff alla trattativa con il Manchester City, giorni di attesa per i tifosi del Palermo

Dalla disputa dei playoff da protagonisti, alla cessione al gruppo del Manchester City. Sono giorni di febbricitante attesa per i tifosi del Palermo divisi fra le vicende del campo e quelle relative alla cessione societaria.

Sebbene la seconda può sicuramente contribuire a elevare la prima, nel senso di creare quell'entusiasmo che può anche essere spendibile in chiave spareggi promozione. Insomma, dopo lunghi periodi di calma piatta, sono giorni di passione per i fan rosanero sempre molto attenti e sensibili al tema cessione societaria.

Un tema che, stando a diverse verifiche, potrebbe essere prossimo ad una conclusione. Le cifre variano e al momento, vista l'opportuna riservatezza della trattativa, non è facile capire il valore da attribuire alle quote del club anche perché si potrebbe voler attendere la fine degli spareggi, valutare che fine ha fatto la squadra di Baldini e poi procedere ad una corretta valutazione.

Il margine di attribuzione sicuramente cambia per una società di serie B o una di terza serie. La forbice varia da 6 a 10 milioni di euro anche in relazione all'eventuale presenza di Mirri come socio di minoranza. Una presenza che garantirebbe agli investitori stranieri un contatto ed un ponte con la realtà locale, indispensabile per chi non conosce il tessuto cittadino.

