Dalla serie D al sogno della B con il Palermo: la favola di Matteo Brunori

Dal Pertignano in Serie D, alla possibilità di giocarsi la Serie B con il Palermo. Dalle sole 4 reti in 34 giornate con la Virtus Entella, alle 25 marcature in 36 partite con la maglia rosanero addosso. Senza aver scritto nome e cognome, dai numeri è evidente che si parli di Matteo Brunori. O, se volete, del capocannoniere di Lega Pro.

Un riconoscimento che l'attaccante di proprietà della Juventus si è guadagnato senza troppa concorrenza: nel girone A il bomber è Tommy Maistriello (Renate) con 16 gol e nel Girone B Luca Zamparo a quota 18 gol. Nel Girone C l'attaccante del Palermo era stato in qualche modo minacciato da un altro Luca, che di cognome fa però Moro, fermatosi però a quota 21 reti segnate per effetto dell'esclusione del Catania dal campionato.

Insomma il "re" è uno soltanto e porta il nome di Brunori, che per non farsi mancare nulla, a titolo già acquisito, ha deciso di timbrare pure a Bari, su calcio di rigore, al minuto 57. Poi Baldini lo fa uscire giustamente perchè a rischio squalifica. E ci mancherebbe altro, visto che ai playoff i suo gol serviranno eccome al Palermo per centrare il sogno Serie B. Con lui, si parte sempre da 1-0 nel 2022: sono 18 i gol segnati nel nuovo anno in 15 partite.

A secco, l'italo-brasiliano ci è rimasto soltanto nella partita contro la Fidelis Andria, terminata 1-1 e "salvata" dal gol di Luperini al minuto 87. Davanti a lui, per reti segnate, ci sono soltanto il colosso del Real Madrid Karim Benzema e del Fulham, Mitrovic. Sempre a segno nelle ultime trasferte contro Avellino, Monopoli e Bari; e, in particolare nelle prime due, Brunori ha segnato reti da categoria superiore: in terra campana parte un cross sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da destra, qual quale l'attaccante si avventa e scarica un destro al volo imprendibile per Forte.

In Puglia, il 27enne, sterza col piede destro, manda al bar un calciatore biancoverde e disegna una parobola imprendibile all'incrocio dei pali. Brunori, nel 2022, ha superato anche Immobile che con la Lazio ha segnato "solo" 15 reti da gennaio in poi.

I suoi gol hanno contribuito, inoltre, a fare del Palermo il miglior attacco del Girone C, a quota 66 gol davanti al Foggia, che ne ha fatti invece 62. E se guardiamo all'intera Serie C, soltanto Modena e Reggiana superano la squadra del capoluogo siciliano per effetto dei 69 gol segnati dai gialloblù e dei 72 fatti dai granata. Un presente delineato ma un futuro ancora tutto da scrivere.

Al Palermo c'è da coronare il sogno Serie B, ma il calcio è un gioco tanto bello quanto maledetto, a volte, in cui si pensE uno come lui, che a 21 anni vedeva il rischio di bruciare la carriera in Eccellenza, a se stesso ci pensa eccome. Con la promozione la sua permanenza sarebbe probabile. Senza, la strada sarebbe un po' pià ripida, come è logico che sia. Una cosa è certa: Brunori a Palermo è amato e ha aperto la porta per infrangere record su record. Se nel calcio c'è ancora un po' d'amore, l'italo-brasiliano potrebbe pensarci su anche in caso di permanenza in C.

