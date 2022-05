Serie C, partono i play: in campo le possibili avversarie del Palermo, ecco quali

Il terzo posto conquistato dalla squadra di Baldini consente ai rosanero di godersi senza impegni la giornata del primo maggio, sereno e senza trepidazioni dettate dalla partita.

Insomma, il tifoso palermitano oggi potrà assistere da spettatore interessato a tutte le gare della prima giornata degli spareggi promozione. Interessato perché, da questo gruppo di squadre con l’aggiunta di Triestina, Entella ed Avellino se superano il secondo turno di girone, uscirà il nome dell’avversaria dei rosanero nel turno nazionale dell’8 maggio. Un interesse ancora lontano e distaccato visto che poi, il 4 maggio, è in programma il secondo turno di girone che darà un’ulteriore scrematura alle possibili avversarie.

Questi gli incontri in programma oggi:

Lecco - Pro Patria

Pro Vercelli - Pergolettese

Juve U23 - Piacenza

Pescara - Carrarese

Ancona – Olbia

Gubbio - Lucchese

Francavilla - Monterosi

Monopoli - Picerno

Foggia - Turris

Il regolamento prevede che chi oggi gioca fra le mura amiche ha due risultati su tre dalla sua parte, cioè passa il turno in caso di pareggio. Alcune delle squadre che scendono in campo oggi hanno terminato non al meglio la loro stagione, essendo visibilmente meno in forma di altre.

Come parametro di riferimento si prendono sia i punti fatti nelle ultime 5 gare, (più o meno cioè nell’ultimo mese della stagione regolare) sia anche il cammino mostrato nelle ultimissime partite. Tenendo presenti questi fattori, le squadre che hanno finito in sofferenza la stagione sono il Francavilla, la Pro Vercelli, il Lecco, il Gubbio e la Carrarese.

I pugliesi hanno raccolto solo 2 punti. I piemontesi soltanto 4 (3 sconfitte, una vittoria e un pareggio). Il Lecco ha totalizzato 5 punti (1 vittoria e 2 pari), così come il Gubbio. Sei punti per la Carrarese che ha chiuso la stagione con 3 sconfitte in 5 gare. Ma a volte la classifica è bugiarda come nel caso della Pergolettese che da decima ha tuttavia il migliore rendimento nelle ultime 8 gare con 18 punti conquistati, esattamente come i rosanero che non a caso sono sulla carta la squadra più in forma.

