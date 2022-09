Da Partanna Mondello è partito il piano di pulizia straordinaria di Palermo, Lagalla: "Interventi in ogni quartiere"

Autocarri, spazzatrici e decespugliatori in funzione. Da piazza Simon Bolivar il via al piano di pulizia straordinaria della città di Palermo. Questa mattina è toccato a Partanna Mondello, ma in 60 giorni lavorativi - che fra domeniche e festivi diventeranno 85, arrivando così agli inizi di dicembre – l'intero capoluogo verrà liberato dalle erbacce.

Elaborato dalla Rap guidata da Girolamo Caruso in sinergia con la Reset, guidata da Mimmo Musacchia, il piano prevede interventi di spazzamento e diserbo, sgombero di ingombranti, rimozione dei rifiuti abbandonati, disinfestazioni e sanificazioni dei quartieri. «L’obiettivo è avere una città pulita ed accogliente affinché la stessa abbia il lustro che merita – spiega Caruso - Le attività partiranno dalla Costa Nord e dalle Borgate marinare per poi, concluse le fasce costiere, entrare nei quartieri del cuore della città».

La mappa suddivide le operazioni per quartieri. Ogni giorno si muoveranno in contemporanea 90 netturbini per spazzare; 12 operatori per caricare ingombranti lasciati in strada che avranno a disposizione 6 autocarri; 3 operatori-autisti di spazzatrici; 7 autocarri a vasca; 3 autospazzatrici; 5 decespugliatori; 5 soffiatori per liberare strade a marciapiedi da foglie e carta; 3 autocompattatori.

«Questa nuova amministrazione sta lavorando per rendere possibile ciò che per molti anni non lo è stato - afferma il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla - Il piano straordinario rappresenta il primo passo per riportare pulizia e decoro in città. Entreremo in ogni quartiere grazie ad un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi messi a disposizione dalla Rap e dalla Reset e andremo avanti sino al mese di dicembre. Invito tutti i cittadini ad un’attiva collaborazione nel voler concorrere, con la loro azione quotidiana, a mantenere pulito il proprio quartiere a seguito dell’intervento di pulizia straordinaria. Palermo pulita è la nostra sfida e se vinciamo, vinciamo tutti insieme».

Nel video le interviste a Girolamo Caruso, presidente e amministratore unico Rap; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo; Andrea Mineo, assessore al verde del Comune.

© Riproduzione riservata