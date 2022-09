«Vengo io a ripulire Palermo?»: siparietto tra Enrico Brignano e il sindaco Lagalla

«Sindaco, lei è primo cittadino di Palermo in questa situazione, e si fa vedere pubblicamente. Il nostro sindaco invece non lo abbiamo più visto da quando è stato eletto. Credo sia una fake news il fatto che a Roma ci sia un sindaco. Sindaco ma che vogliamo fare in questa cavolo di città, vogliamo pulirla? Vengo io con una scopa a dare una bella pulita?». Così l'attore Enrico Brignano nel corso del suo spettacolo a Palermo, al Teatro di Verdura, rivolgendosi al sindaco della città Roberto Lagalla, seduto tra il pubblico.

Il sindaco Lagalla ha risposto: «Io sono qui al governo di questa città da due mesi, stiamo cercando di fare qualcosa. A Roma avete i cinghiali e i topi, a noi mancano ancora i cinghiali». Brignano ha replicato: «I cinghiali glieli porto io già cotti».

