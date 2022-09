Palermo, rifiuti ed erbacce nel parcheggio Mongibello a Mondello: il video dell'incuria

La grande area parcheggio di Mongibello - a Mondello tra via Tolomea e via Pindaro - nota ai più per i suoi murales coloratissimi, in estate si riempie. E non solo di auto.

Per terra, negli angoli, tra le erbacce alte, c'è di tutto. Lattine di Coca Cola, birre, scatoloni di pizza, i resti di una cena al Mc Donald's, le ante di un armadio, un volantino elettorale. Persino un pannolino. D'altronde si sa: quando scappa, scappa. E gettarlo nel primo cassonetto disponibile avrebbe riempito di cattivo odore la vettura, meglio sporcare il parcheggio.

Le aiuole sembrano curate, ma le erbacce ai bordi della strada sono alte. Per terra cumuli di aghi di pino mascherano i rifiuti.

Salendo la prima rampa di scale c'è persino un materasso. Tutto attorno bottiglie in vetro, alcune spaccate. E ancora: bombolette spray, sigarette, una parrucca. Sul muro una scritta sembra invitare chi parcheggia ad un maggiore rispetto dell'ambiente circostante: "Inizia da te".

