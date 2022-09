Interventi straordinari della Rap a Palermo, a Brancaccio via i rifiuti da piazza Bandi

«La strigliata di Enrico Brignano sarà servita». A poche ore dallo spettacolo del comico romano, andato in scena al teatro di Verdura, la Rap è intervenuta nel quartiere di Brancaccio, precisamente in piazza Giuseppe Bandi, evidentemente con grande stupore dei residenti e in particolare di Teresa Calabria, che ha girato un video alla squadra della partecipata di piazzetta Cairoli mentre raccoglieva la montagna di rifiuti che infestava la zona. «Qui da noi è una discarica a cielo aperto, siamo pieni di rifiuti e di ingombranti - ha detto la residente di piazza Bandi - forse le parole di Enrico Brignano sono servite a qualcosa».

Un video che ha fatto subito il giro dei social e su Instagram ha fatto subito circa 11 mila visualizzazioni. In realtà dalla Rap sottolineano che il passaggio in piazza Bandi era già programmato e rientrava all’interno del cronoprogramma degli interventi straordinari. L’azienda, infatti, da giorni è impegnata in un piano per la raccolta dei rifiuti nei siti dove si formano con troppa facilità le ormai ben note discariche a cielo aperto.

Ieri sera, infatti, è stata oggetto di raccolta rifiuti anche la via Tommaso Aversa, zona nella quale insiste il fenomeno migratorio della spazzatura. E oggi le squadre Rap stanno dando seguito alle operazioni: infatti, da questa mattina sono in corso interventi in via Prospero Favier, sempre a Brancaccio, e viale Michelangelo. E ancora nel quartiere di Sferracavallo e nelle zone limitrofe di via Plauto. In serata, invece, gli operatori della partecipata agiranno nella zona Sud e Nord della città. Saranno quindi interessate via Chinnici, con l’aiuto della pala, e Stradella Riserva Reale per il versante Sud, e via Calandra, via Celona e tre postazioni del quartiere Zen per il versante Nord della città.

