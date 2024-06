A Carini un arresto per i parchimetri rubati, il sindaco assicura: «Nessun passo indietro, la sosta a pagamento rimarrà»

La vicenda ha tutta l’aria di avere come unico denominatore l’intenzione di intimidire la ditta che da qualche giorno sta gestendo le strisce blu a Carini. «Come ho già dichiarato - afferma il sindaco Giovì Monteleone -, se qualcuno pensa che a Carini si possa fare quello che si vuole, senza che questo comporti delle conseguenze, si sbaglia di grosso. Faccio i miei complimenti alle forze dell'ordine per aver ritrovato i parcometri rubati e per aver fermato una persona. Non avevo dubbi che le indagini avrebbero dato i loro riscontri e così è stato. Voglio inoltre ricordare ai delinquenti che i furti e gli atti vandalici non serviranno a farci fare un passo indietro sul servizio di sosta a pagamento. Ci dispiace che la ditta abbia subito questi danni e spero che l’operazione dei carabinieri tranquillizzi la concessionaria e i suoi dipendenti affinché possano proseguire il proprio lavoro nel modo più sereno possibile».

Ritrovate due delle quattro colonnine dei parcheggi a pagamento rubate a Carini nei giorni scorsi. Erano state sradicate dai marciapiedi. I parchimetri sono stati trovati a casa di un uomo che è stato arrestato dai carabinieri. Erano stati smontati e svuotati dei soldi che contenevano. L'arrestato potrebbe essere l'autore del danneggiamento o quanto meno avere avuto un ruolo in questi raid, che si sono verificati nell'arco di 72 ore. La sua posizione è al vaglio, si sta provando a capire se possa avere contato anche su complici. Una terza colonnina era stata abbandonata in una zona lontana dal centro nei giorni precedenti.

I vandali nei giorni scorsi si sono accaniti anche contro la sede, in via Garibaldi, della ditta che gestisce i parcheggi, la Telereading, alla quale è stata danneggiata l’insegna.

La tensione si fa sempre più alta in paese dove sembra che qualcuno non voglia saperne di pagare i ticket e di vedere in giro per il centro gli ausiliari del traffico fare multe. Già in appena una decina di giorni dall’inizio del servizio sono 4 le colonnine rubate o danneggiate, in piazza Duomo, corso Garibaldi, via Roma e piazza San Domenico.

Il servizio è scattato lunedì 20 maggio. Le strisce blu sono state estese a Piano Agliastrelli (zona B) e a Villagrazia (C). In estate poi il servizio sarà attivato anche sul lungomare Cristoforo Colombo e in via Piraineto. Inoltre, è stata ampliata l'area del centro storico (zona A) con la sosta a pagamento. Le strisce blu sono attive dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20, dal lunedì al sabato. Mezz'ora di parcheggio costa 0,50 centesimi, un'ora 1 euro e l'intera giornata 5 euro. Residenti e titolari di attività produttive possono richiedere un pass a tariffa scontata valido nella zona nella quale hanno l’abitazione o l’attività.