Atti vandalici a Carini contro il pagamento dei parcheggi

Nuovo atto vandalico contro il pagamento dei parcheggi nel centro di Carini. I vandali hanno portato via la cassa continua nella centralissima piazza Duomo per pagare i parcheggi e danneggiate altre in via Garibaldi ladri e in via Borsi. Stavolta è stata anche danneggiata l’insegna della società Telereading che gestisce i parcheggi in via Garibaldi. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia.