Parchimetri ancora nel mirino a Carini: danneggiati altri due, i ladri rubano cento euro

Non si ferma la scia di danneggiamenti e furti di parchimetri a Carini. Nonostante sia già scattato un arresto per i precedenti colpi, altre due colonnine sono state manomesse nella notte. Chi è entrato in azione ha forzato le casse continue per il pagamento delle strisce blu nella cittadina: nel mirino sono finite quelle di via Petrarca, all'altezza del civico 9, e di via Emilia. I ladri sono poi fuggiti con tutte le monete che si trovavano all'interno, circa cento euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Si tratta dell'ennesimo caso dopo i raid avvenuti i primi di giugno e dopo i quali era stato individuato un uomo che in casa custodiva due delle quattro colonnine rubate in piazza Duomo, corso Garibaldi, via Roma e piazza San Domenico. Ne è stato successivamente danneggiata una quinta.

Il sindaco Giovì Monteleone, in quell'occasione, ha ribadito di non avere alcuna intenzione di fare marcia indietro sull'adozione delle zone blu, nonostante gli attacchi contro la ditta Telereading: «Se qualcuno pensa che a Carini si possa fare quello che si vuole, senza che questo comporti delle conseguenze, si sbaglia di grosso.Voglio ricordare ai delinquenti che i furti e gli atti vandalici non serviranno a farci fare un passo indietro sul servizio di sosta a pagamento».