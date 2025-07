L'assalto alla Cioccolateria Lorenzo: erano in 3 e armati di tirapugni

Sarebbero entrati armati di tirapugni e con l'intento ben preciso di picchiare. Gli aggressori che hanno assaltato domenica pomeriggio (6 luglio, ndr) la Cioccolateria Lorenzo erano in tre: prima sarebbe entrato soltanto uno dei membri del gruppetto - sarebbe un residente della zona - che cercava Enzo, il titolare dell'attività, quel giorno assente. L'uomo sarebbe andato via e si è poi ripresentato in compagnia degli altri due, armati di tirapugni, che hanno ferito anche alcuni membri dello staff.

Ciò che avrebbe fatto scattare la violenza (inaudita) sarebbero stati due cassonetti mal posizionati. Ma che non appartengono neanche alla Cioccolateria. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri.