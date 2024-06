A Carini danneggiato un altro parchimetro, ma la ditta che li gestisce rilancia: «Ora saranno collegati alla vigilanza»

Nuovo danneggiamento ad un parchimetro a Carini. La ditta Telereading, a cui è stata affidata in concessione la gestione delle strisce blu a Carini, ha ribadito che non ha intenzione di lasciare il servizio. Questo è il quinto impianto preso d’assalto dopo i primi quattro rubati. «Resteremo per i prossimi tre anni - spiega Roberto Mazzullo, responsabile del progetto della Telereading -, ovvero fino a quando la nostra commessa finirà e denunceremo penalmente, come già fatto, tutti coloro che danneggeranno le nostre infrastrutture o aggrediranno, anche solo verbalmente, i nostri ausiliari, che sono per legge pubblici ufficiali al pari di un poliziotto o di un carabiniere».

La ditta annuncia inoltre che nei prossimi giorni saranno smontati alcuni parchimetri per collegarli, in tempo reale, con la vigilanza. «Quando qualcuno cercherà di danneggiarli - spiega Mazzullo - la ditta di vigilanza riceverà un alert e potrà così fare tempestivamente un sopralluogo ed eventualmente coinvolgere le forze dell’ordine». In assenza dei parchimetri sarà possibile pagare la sosta tramite i tagliandi «gratta e sosta» o attraverso l’app.