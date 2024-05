Ladri in azione a Carini: rubati il parcometro e un segnale stradale

I ladri non risparmiano nemmeno i parcometri per la sosta dei mezzi e i segnali stradali. Il furto è stato messo a segno nella notte a Carini, dove chi è entrato in azione ha preso di mira la colonnina con cui gli automobilisti effettuano i pagamenti nella centralissima via Giuseppe Garibaldi.

L'apparecchio di cassa continua, collocato in strada dalla società Telereading gestione parcheggi all'angolo con via Gargagliano, è stato asportato e portato via. I ladri hanno agito indisturbati: in quella zona non ci sarebbero telecamere. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno accertato il furto e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Potrebbero essere gli stessi del furto avvenuto in un'altra via del centro di Carini.

In via Pio La Torre è infatti stato sradicato un palo della segnaletica stradale verticale. Anche in questo caso i ladri hanno colpito di notte, approfittando della zona meno trafficata e, anche in questo caso, dell'assenza della videosorveglianza.