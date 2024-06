Carini sale la tensione per i parchimetri: distrutta un'altra colonnina, ma il furto dei soldi va a vuoto

Un altro parchimetro è stato distrutto a Carini la scorsa notte. In appena 48 ore sono tre le casse continue della società Telereading che gestisce i parcheggi a pagamento ad essere messi fuori uso. Stavolta il furto non è riuscito.

Il ladro ha solo divelto l’impianto ma non è riuscito a portare via i soldi contenuti. Il colpo è stato tentato in via La Torre. La notte precedente due impianti erano stati danneggiati in via Petrarca e in via Emilia. In quel caso erano stati portati qualche centinaio di euro a monete. Sono ormai una decina i danni provocati alla società. Anche questi danni sono stati denunciati ai carabinieri che indagano.