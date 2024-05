Palermo, giallo Onorato: nessun segno di violenza. La confidenza a un parente prima di morire: ho una cosa da risolvere

Nessun segno di violenza sarebbe stato trovato sul cadavere di Angelo Onorato, l’architetto marito dell’euro deputato Francesca Donato, trovato morto in auto con una fascetta stretta attorno al collo.

Emerge dai primi accertamenti medico-legali sul corpo che si trova nell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Le analisi sembrerebbero propendere dunque per la tesi del suicidio. L’architetto aveva i mocassini sfilati dai piedi e una chiazza di sangue sulla camicia compatibile con il gesto estremo.

La confidenza al parente

Intanto emergono nuovi particolari. Onorato ieri in mattinata sarebbe andato a prendere un familiare all’aeroporto e lo avrebbe poi portato ad una festa organizzata per un battesimo, in un comune vicino Palermo. «Vado a risolvere una questione con una persona di Capaci, spero in maniera bonaria», avrebbe detto al parente. Lo si apprende in ambienti vicino alla famiglia.

Sono proseguiti per tutta la notte i rilievi della polizia scientifica in via Ugo La Malfa a Palermo, nel luogo in cui è stato ritrovato il cadavere dell’imprenditore. Al collo dell’uomo - che era al posto di guida della sua Range Rover - era stretta una fascetta di plastica, di quelle autobloccanti e sulla camicia alcune macchie di sangue.