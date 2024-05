Proprietario del negozio «Casa», aveva seguito la moglie in politica: chi era Angelo Onorato, ucciso a Palermo

Dopo avere seguito la moglie, Francesca Donato, nella campagna elettorale di cinque anni fa per le Europee (venne eletta come indipendente nella Lega per poi passare alla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro), l’imprenditore Angelo Onorato, 54 anni, trovato morto oggi a Palermo, due anni fa aveva tentato a sua volta l’avventura politica in prima persona, candidandosi alle Regionali in Sicilia con la Dc, ottenendo 846 voti e risultando undicesimo tra i sedici in lista.

Fallito l’ingresso all’Assemblea regionale siciliana, Onorato aveva ripreso la sua attività di imprenditore nel settore edile e aveva rinnovato da poco il negozio Casa di viale Strasburgo, di cui è titolare. Lascia, oltre alla moglie europarlamentare uscente, i due figli, Salvatore di 25 anni e Carolina di 21.

L'impegno politico di Francesca Donato iniziò nel 2001, quando fondò Progetto Eurexit, un’associazione fra imprenditori e professionisti critici verso l’Unione Europea e la moneta unica. Nel 2019 si candidò per la seconda volta (dopo un primo tentativo fallito) nella circoscrizione insulare alle elezioni per il Parlamento Europeo, nella lista della Lega per Salvini Premier, dove venne eletta con 28.460 preferenze.