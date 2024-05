Palermo, l'imprenditore soffocato dalla fascetta: una morte avvolta nel mistero. Spunta anche una lettera

È stata la stessa Donato ad aver fatto la scoperta agghiacciante. Intorno alle 8 il marito era uscito di casa, nel corso della mattinata l’europarlamentare avrebbe tentato più volte di chiamarlo. Quando a ora di pranzo il telefono dell’imprenditore continuava a squillare a vuoto, la Donato ha deciso di seguire il segnale Gps. E l’ha portata dritta in quella strada, dove ha trovato accostato al marciapiede il Range Rover di Onorato. Scene strazianti di dolore, pianti e urla sentiti anche da qualche passante che ha chiamato le forze dell'ordine.

«Ho visto il sangue e mi sono impressionato» racconta quello che potrebbe essere il primo testimone di questa tragedia.

Ad indagare la sezione Omicidi della squadra mobile. Onorato è stato trovato con la cintura di sicurezza e una fascetta in plastica attorno al collo che era legata al ferro del poggiatesta del suo sedile. All’altezza del petto una grossa macchia di sangue che si era creata perché la vittima ha perso sangue dal collo, in parte reciso da quella fascetta utilizzata da elettricisti.

La scientifica ha allestito un gazebo attorno alla macchina ed è stata diverse ore sul posto. A risaltare il momento in cui gli specialisti hanno utilizzato luminol e spolverino, concentrandosi sulle portiere anteriore e posteriore della fiancata destra della macchina. Segno che si stanno cercando tracce di qualcuno che potrebbe essere entrato dentro l’auto. Tanto che tra le indiscrezioni trapelate inizialmente c’era anche quella che proprio la portiera posteriore destra della Range Rover possa essere stata trovata socchiusa dagli investigatori. Elemento che viene quindi tenuto in considerazione e non si ritiene possa essere secondario.

Di certo restano tante incognite rispetto anche a come in queste prime ore sono state ricostruite la scena e le ultime ore di vita dell’architetto. Pare che lui stesso abbia detto alla moglie che doveva incontrarsi con qualcuno ma non avrebbe specificato con chi. Altra analisi che potrà essere fatta è quella delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sparse in zona ci sono diverse aziende, anche una struttura delle Poste Italiane che si trova in via Minutilla, arteria che sbocca a pochi passi da dove è stato trovato il corpo senza vita di Onorato.

Non si scarta l’ipotesi del suicidio così come l’omicidio. Ecco perché un altro elemento che gli investigatori vogliono provare ad analizzare è la verifica della solidità finanziaria dell’azienda dell’imprenditore, «Casa-Ambienti per la vita», negozio di arredamenti situato in viale Strasburgo. Un’attività di una certa grandezza che forniva anche imprese edili e vende cemento, piastrelle e altro per la realizzazione di abitazioni. È sviluppato quindi un commercio all’ingrosso di materiale da costruzione. Un settore che è particolarmente delicato, da sempre ritenuto appetibile dalla criminalità. Scandagliare i conti dell’azienda potrebbe aiutare gli investigatori a capire se Onorato avesse difficoltà finanziare e se potrebbe essere finito nelle mani di qualche cravattaro. Nel 2022, secondo gli ultimi dati aggiornati dalla Camera di commercio, l’azienda avrebbe fatturato quasi mezzo milione di euro e portato un utile di oltre 30 mila euro, in crescita rispetto all’anno prima. E se si va a fare un raffronto con il 2020, quando il fatturato era stato di 280 mila euro, emerge che l’impresa era in un costante trend di crescita. Quindi, la prima impressione è che queste difficoltà economiche non ci fossero. Alcuni dipendenti sono accorsi nel luogo in cui è stato trovato il cadavere dell’architetto. Nessuno di loro crede all’ipotesi del suicidio.