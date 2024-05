Palermo, il giallo sulla fine dell'imprenditore Onorato: tutte le ipotesi in campo, dall'autopsia le risposte

È ancora mistero fitto attorno alla morte del marito dell’eurodeputata Dc Francesca Donato. E tutte le ipotesi restano in piedi. Oggi è attesa l’autopsia sul corpo dell’imprenditore, un test che servirà a comprendere la dinamica della morte e a spazzare via i misteri sul giallo. Il medico legale incaricato come consulente dalla Procura è Tommaso D’Anna, la famiglia Donato ha indicato Nuccia Albano, assessore regionale. Ieri (27 maggio) intanto al Policlinico è stata effettuata la tac, uno degli esami ordinato dalla Procura.

Nel contempo è stato aperto un fascicolo di indagine per omicidio, un atto dovuto per permettere i necessari accertamenti, alcuni irripetibili come l’autopsia. Quindi l’aver iscritto il procedimento con tale ipotesi di reato non vuol dire che adesso si propenda per questa pista investigativa, piuttosto che per quella del suicidio, che nelle ultime ore va prendendo quota tra gli inquirenti. Tesi quest’ultima che continua ad essere respinta dai familiari, per i quali il professionista è stato assassinato.