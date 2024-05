Francesca Donato: basta speculazioni sulla morte del mio Angelo, ci sono indagini in corso

«Sto vivendo i momenti più difficili e devastanti della mia vita. Il dolore è inimmaginabile. Prego tutti di astenersi da speculazioni sulle cause della morte di mio marito. Ci sono indagini in corso, lasciamo lavorare la polizia».

L’europarlamentare e vicesegretaria della Dc Francesca Donato rompe il silenzio a 48 ore dalla tragica fine del marito , trovato morto in auto sabato soffocato con una fascetta da elettricista. E lo fa pubblicando un post su X sul suo profilo pubblico dove oltre al nome di battesimo Francesca Donato c’è scritto anche ladyonorato a testimonianza di quanto fosse profondo il legame tra i due coniugi, che quest’anno avevano festeggiato i 25 anni di matrimonio.

«Ringrazio dal profondo del cuore tutti coloro che in queste ore tremende hanno avuto parole di affetto per il mio adorato Angelo e hanno mostrato vicinanza e solidarietà per la mia famiglia - scrive Francesca Donato - . Sono tantissimi e ognuno è prezioso per me».