Il buco di quattro ore, le mancate risposte al telefono, l'appuntamento: tutti i punti oscuri della morte di Angelo Onorato

Quattro ore di buco che ancora nessuno riesce a spiegare. Il silenzio dalle 11 alle 15, quando Angelo Onorato è stato ritrovato privo di vita, dentro la sua auto, con la cintura allacciata. Cosa è successo in questo periodo di tempo? Un mistero che la polizia, che indaga sulla morte dell'imprenditore di Palermo, dovrà cercare di risolvere. La Scientifica è già al lavoro in viale Regione Siciliana, sulla bretella accanto alla Palermo-Mazara, dove si trova ancora la Range Rover di Onorato, con la strada completamente chiusa e gli investigatori al lavoro. Non è esclusa nessuna pista, al momento, nemmeno quella del suicidio, anche se più passa il tempo e più prende corpo l'ipotesi dell'omicidio.

Due medici legali sono giunti sul luogo nel quale è stato trovato il cadavere di Onorato, 54 anni, titolare di un negozio di arredamenti e materiali per l'edilizia e marito dell’eurodeputato della Democrazia Cristiana Francesca Donato. Confermato che l'architetto è stato trovato con una fascetta di plastica, di quelle che si usano in edilizia, stretta attorno al collo.