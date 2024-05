Palermo, ucciso l'imprenditore Angelo Onorato: è il marito dell'europarlamentare Dc Francesca Donato

Un architetto, Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti, Casa di viale Strasburgo, marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, eletta con la Lega e candidata a sindaco alle comunali di Palermo nel 2022, è stato ucciso a Palermo, probabilmente strangolato. La vittima è stata trovata morta nella propria auto in viale Regione Siciliana, poco distante da via Ugo La Malfa, in direzione Mazara del Vallo.

L’imprenditore Angelo Onorato, trovato morto nella sua auto a Palermo, ha una fascetta di plastica che gli stringe il collo. La moglie non aveva notizie di lui dalle 11. Pare che l’imprenditore avesse un appuntamento con qualcuno e che quello nei pressi di via Ugo La Malfa, dove è stata trovata l’auto, fosse il luogo scelto per parlare.

«Hanno ucciso mio marito Angelo», ha detto Francesca Donato, e vice segretaria della Dc, parlando con alcuni amici che l’hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito. Ieri sera Onorato era ad una festa al circolo tennis insieme alla moglie.