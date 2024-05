Il leader della Dc Cuffaro si stringe a Francesca Donato: «Indimenticabile il sorriso di Angelo»

«La Democrazia cristiana si raccoglie attorno a Francesca Donato, a Salvatore e Carolina, con amicizia, con affetto, in preghiera nel viverne il dramma». Lo dice Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia cristiana, dopo avere appreso della morte di Angelo Onorato, marito della vicepresidente del partito. «C'è solo tanto dolore, sconforto e sgomento. Rimane scolpita nei nostri cuori . afferma Cuffaro, parlando di Onorato - la sua generosa voglia di vivere. Incancellabile nei nostri occhi il dono del suo sorriso».

«Esprimo a nome della delegazione di Fratelli d’Italia-Ecr - dichiara Carlo Fidanza il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo - le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza alla collega Francesca Donato e alla sua famiglia per la tragica morte del marito».

Fra i tanti amici, parenti e conoscenti dell’imprenditore Angelo Onorato, sono giunti anche numerosi esponenti politici in viale Regione Siciliana, a Palermo, nel luogo in cui è stato trovato il corpo senza vita. Tra gli altri, anche l’assessore regionale Nuccia Albano e l’assessore comunale Giuliano Forzinetti, entrambi della Democrazia Cristiana, il partito di Francesca Donato, per il quale due anni fa lo stesso Onorato si era candidato alle Regionali.