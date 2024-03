Ancora vandali e ladri a Palermo, finestrini delle auto spaccati e contatori rubati nel centro storico

Ancora finestrini rotti e furti di contatori dell’acqua in centro storico, a Palermo. Questa mattina, ancora una volta, i residenti di via Torino, via Pavia, via Trieste e via Parrocchia dei Tartari si sono svegliati saccheggiati da chi, per pochi euro, rompe e vandalizza qualsiasi cosa.

«Ormai i residenti la prima cosa che fanno al mattino non è bere il caffè, ma andare a controllare la propria autovettura, motocicletta o il contatore Amap - sottolinea Antonio Nicolao, vice presidente della Prima Circoscrizione -. Tutto questo continua ad accadere da anni oramai, proprio perché non è stata intensificata la prevenzione da parte delle forze dell'ordine, le promesse del ministro dell'Interno Piantedosi non hanno ancora avuto riscontri oggettivi ma solo indicativi».

In attesa di più sicurezza «in centro storico si continua a spaccare e a saccheggiare», aggiunge Nicolao che è anche promotore della iniziativa «Più sicurezza e legalità per Palermo»: «Continueremo a sperare in un controllo più costante e capillare del centro storico, ma se non dovessimo notare miglioramenti torneremo in strada».