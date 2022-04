Finestrini rotti, ruote tagliate e sportelli sfregiati: 50 auto danneggiate a Palermo

Finestrini rotti, ruote tagliate, sportelli sfregiati con i chiodi: 50 auto sono state vandalizzate nel quartiere Montepellegrino a Palermo. Un vero e proprio raid nel cuore della notte e nessuno sembra abbia udito rumori o visto persone sospette.

Le vetture sono state danneggiate, la scorsa notte, principalmente in via dei Cantieri, in via Capuana e in via Carlo Giachery.

Sull'episodio stanno indagando sia i carabinieri che gli agenti della polizia di Stato. Sono già state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero dare un contributo per individuare gli autori.

E danneggiamenti simili, lo scorso 26 marzo, si erano registrati in via Pecori Giraldi: erano stati rotti i finestrini di circa dieci auto tutte parcheggiate sulla carreggiata di sinistra. Il fatto é avvenuto sabato sera, intorno alle 20. Ad accorgersi dell’accaduto era stato il consigliere della seconda circoscrizione Pasquale Tusa, il quale aveva pubblicato un video sui social. Anche su questo episodio stanno indagando le forze dell’ordine.

