Vandalismo a Palermo, distrutti i finestrini delle vetture parcheggiate in viale delle Magnolie

Raid vandalico in viale delle Magnolie a Palermo: nella notte, alcuni teppisti hanno mandato in frantumi quasi una decina di finestrini delle auto parcheggiate lungo la strada. Nessun furto, soltanto divertimento. Questa mattina l’amara sorpresa per i proprietari degli mezzi, che non hanno potuto fare altro che constatare il danno e avvertire la polizia municipale.

I vandali hanno probabilmente agito servendosi di spranghe di ferro. «In che mondo viviamo?», il pensiero di alcuni dei proprietari, rimasti a bocca aperta davanti al fatto compiuto e che hanno preferito rimanere nell’anonimato. «Il problema è che strade qui c’è poca illuminazione - spiegano - gli alberi coprono la luce dei lampioni ed anche la visibilità dalle case è ridotta. Non capiamo cosa possa spingere le persone a compiere atti di questo tipo: per loro è stato puro divertimento. È tutto così assurdo». Sgomenti anche i residenti del quartiere: «Non esistono più zone franche - dicono - se questo è il divertimento di oggi dove arriveremo?». Il vandalismo dunque esce dal centro storico e raggiunge anche le vie residenziali della città. «Inoltre - proseguono alcuni residenti - ieri, come tanti altri fine settimana, si faceva fatica a trovare posto per la partita del Palermo. Già viviamo questo disagio, e ora dobbiamo anche aver paura di trovare queste brutte sorprese».