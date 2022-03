Raid di vandali allo Sperone. Distrutti i finestrini di una decina di auto parcheggiate in via Pecori Giraldi, a Palermo, lungo la ringhiera che delimita la strada dalla corsia riservata al tram.

La banda di vandali è entrata in azione nella tarda serata di ieri (26 marzo), colpendo, probabilmente a sassate, le vetture in sosta. I proprietari della auto hanno chiamato la polizia che adesso sta indagando sulla vicenda, è probabile che saranno visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della vicina fermata del tram.

Non è la prima volta che un fatto del genere accade nel quartiere, sono molti i casi denunciati soprattutto all'indirizzo di bus dell'Amat e vagoni del tram presi di mira, in svariate occasioni, di vere e proprie sassaiole che hanno causato danni alla carrozzeria o mandato in frantumi i vetri dei mezzi.

E un paio di settimane fa un treno in transito dalla vicina stazione di Brancaccio, è stato colpito da una pietra che ha distrutto uno dei finestrini, terrorizzando i passeggeri.

In un'altra occasione le pietre sono state poggiate lasciate sui binari del tram, costringendo i mezzi a fermare le proprie corse.

