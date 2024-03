Ancora vandali a Palermo, nuovo raid e finestrini delle auto in frantumi nel centro storico

Ancora finestrini rotti e vetri sui marciapiedi nel centro storico di Palermo. Il quadrilatero tra via Torino, via Pavia, via Trieste e via Roma si conferma fonte inesauribile di danni per i residenti.

Costretti a vivere ogni giorno una sorta roulette russa, sono ormai schiacciati dai continui danni procurati dai ladri e i tossicodipendenti della zona, che cercano quei pochi euro per poter acquistare le dosi nella vicina Ballarò. Spiccioli a fronte di danni per centinaia di euro, invece, che quotidianamente le famiglie sono costrette ad affrontare. L’ultimo episodio questa notte, quando ad essere stata colpita è stata una mercedes.

«Mi hanno spaccato il finestrino e rovistato per bene all’interno del mezzo», racconta Giuseppe Messina, residente via Torino. Proprio questa mattina l’amara sorpresa: «Oggi è capitato a me - prosegue - è un terno al lotto. Hanno portato via anche delle attrezzature che servono per la protezione civile: ho già fatto denuncia e chiesto al maresciallo più prevenzione». Che al momento i cittadini provano a fare da soli.