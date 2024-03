Vandali e furti nel centro storico di Palermo, lo sfogo di un residente: «L'unica soluzione sembra andare via»

«La zona ormai è invivibile. Cosa dobbiamo fare, scappare dal centro storico?». Ignazio Cassata (nella foto), residente in via Maqueda a Palermo e proprietario della Jeep danneggiata nei giorni scorsi in via Fiume, sfoga tutte le paure accumulate in questi ultimi mesi. Il tratto di via Maqueda, dai Quattro Canti alla Stazione, è ormai in mano a tossicodipendenti e spacciatori, che sembrano avere preso il possesso: gli episodi di criminalità aumentano ogni giorno che passa e a farne le spese sono soprattutto gli abitanti della zona, ormai in balìa del traffico di stupefacenti e dei continui atti di vandalismo a danni delle automobili parcheggiate tra la via Fiume, via Pavia e via Trieste.

«Le forze dell’ordine ci hanno abbandonato - attacca Cassata -, allora dobbiamo provvedere pagando la vigilanza privata? La sera neanche si può uscire: io sono costretto ad accompagnare mia figlia almeno fino ai Quattro Canti. Passeggiando si incontra di tutto: tossicodipendenti, spacciatori, che non sono soltanto extracomunitari ma anche palermitani. Poche sere fa un gruppo di sette ragazzini ha accerchiato mia figlia: io posso mai discutere con dei bambini?».